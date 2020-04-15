В Кузбассе женщина выдумала контакт с больным коронавирусом, чтобы оправдать прогул

15 Апр 2020 2020-04-15T14:51:27+03:00

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В Кузбассе полицейские привлекли к ответственности женщину, которая выдумала, что она контактировала с коронавирусном. Так она надеялась оправдать свой прогул на работе.

В дежурную часть ОМВД России по Ижморскому району обратилась заведующая больницей, которая сообщила о ложном вызове. Как выяснилось, жительница поселка Ижморский обратилась на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу и сообщила, что ее знакомый вернулся из другого региона, а у нее самой несколько дней высокая температура. Когда медработники приехали домой к предполагаемой больной, дверь им никто не открыл. На место выехали сотрудники полиции.

-39-летняя местная жительница длительное время распивала спиртные напитки и по этой причине два дня не ходила на работу. Позвонив на горячую линию, она надеялась, что ее отправят на 14-дневную изоляцию и предоставят больничный. Таким образом женщина рассчитывала оправдаться перед работодателем за прогулы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь за ложный вызов женщина заплатить 1500 рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU