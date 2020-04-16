Кузбассовцам рассказали об условиях содержания изолированных в обсерваторе «Притомье»
Врачи показали, в каких условиях содержатся прибывшие из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга. Они направляются в обсерватор «Притомье».
В обсерваторе содержатся гости региона, а также кузбассовцы, которые по каким-либо причинам после приезда не могут самоизолироваться дома. Сопровождение людей на карантине круглосуточно обеспечивают медсестры. Как и изолированные, медперсонал не покидает обсерватор: они живут в одном крыле здания, а в другом работают в защитных костюмах, которые почти не снимают.
- Два раза в сутки проводим дезинфекцию всех помещений. Регулярно обрабатываем одежду, вещи, постельное белье, полотенца, сумки, телефоны, планшеты изолированных. Три-четыре раз в день измеряем им температуру. Конечно, люди первое время переживали очень, так что пришлось оказывать и психологическую поддержку, - описывает ситуацию медсестра Оксана Семенова.
Территория «Притомья» охраняется Росгвардией. Изолированные живут в двухместных палатах и никуда не выходят, питание доставляют индивидуально каждому. Составлено оно с учетом состояния здоровья и хронических заболеваний.
На данный момент через обсерватор в «Притомье» уже прошли 53 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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