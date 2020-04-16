2020-04-16T05:58:01+03:00
Происшествия

Директор фирмы по производству бетона скрыл от кузбасской налоговой более 9 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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Директор фирмы по производству бетона скрыл от кузбасской налоговой более 9 миллионов рублейДиректор фирмы по производству бетона скрыл от кузбасской налоговой более 9 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кузбассе проводится расследование по уголовному делу против директора фирмы, занимающейся производством бетона. Он подозревается в сокрытии более 9 миллионов рублей от налоговой службы.

По версии следствия, компания, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 9 миллионов рублей . Ее 64-летний директор знал, что расходные операции на расчетных счетах приостановлены налоговой службой, поэтому направил в адрес партнеров письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов. Таким образом, с мая 2019 по январь 2020 года он умышленно скрыл средства, с которых должны были взыскиваться налоги.

- Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас все подробности произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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