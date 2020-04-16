Изменения ОГЭ-2020 в Кузбассе из-за коронавируса: сдача пройдет с 8 июня по 31 июля

16 Апр 2020 2020-04-16T06:03:27+03:00

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Подготовлен новый проект сдачи экзаменов девятиклассниками в России, в том числе в Кузбассе. Основной период ОГЭ-2020 планируется провести с 8 июня по 31 июля.

Документ подготовлен Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Министерством просвещения РФ. Он определяет, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9-х классов в 2020 году - с 8 июня по 31 июля.

- Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет, - сообщили в пресс-службе министерства образования Кузбасса.

Кроме того, определен дополнительный период сдачи. Так, участники, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре. 4 сентября в дополнительный период планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября - по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября - русский язык, 15 сентября - математика, 18 сентября - русский язык и математика.

ИСТОЧНИК KP.RU