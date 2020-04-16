2020-04-16T08:03:54+03:00
Общество

Кемеровчане возмущены вырубкой деревьев в центре города

Из-за ремонтных работ пострадали зеленые насаждения на улице Мичурина
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровчане возмущены вырубкой деревьев в центре города. Фото: "Мэру на заметку"/ FacebookКемеровчане возмущены вырубкой деревьев в центре города. Фото: "Мэру на заметку"/ Facebook
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Жители Кемерова возмущены вырубкой деревьев на улице Мичурина. Сейчас там ведутся ремонтные работы.

Фотографии, на которых видно, что парк Жукова лишился части взрослых деревьев, опубликовали очевидцы в соцсетях.

«Обратите внимание, что от деревьев оставили столбы для ленточек, то есть сами деревья и корни не мешали работам, а, видимо, крона доставляла работникам неудобство, и они решили спилить деревья», - сообщил автор поста.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» писала о том, что улица Мичурина будет перекрыта для движения автотранспорта до 30 апреля. Проезд закрыт на участке от проспекта Советского до улицы Васильева в связи с переустройством сетей канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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