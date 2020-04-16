16 Апр 2020 2020-04-16T08:05:24+03:00

Новокузнецкие геймеры отказались уходить на самоизоляцию и поплатились за это

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Еще с 26 марта в Кузбассе приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров и прочих досуговых заведений. Однако не все они в действительности закрылись. Так, один из компьютерных клубов продолжал работать.

Руководство компьютерного клуба «Луна» решило не закрывать свое заведение на время самоизоляции. Геймеры продолжали приходить сюда, играть и общаться, несмотря на запрет. О нарушении запрета стало известно во время проверки Роспотребнадзора - специалисты обнаружили, что предприниматель нарушает постановление главного санитарного врача Кузбасса, и сделали все необходимое, чтобы приостановить работу клуба.

- Индивидуальный предприниматель был признан виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 17 суток.

Приставы опечатали компьютерный клуб, и теперь у геймеров не будет соблазна нарушать рекомендации оставаться в самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU