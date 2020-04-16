Пятый переболевший коронавирусом выписан в Кузбассе

16 Апр 2020 2020-04-16T08:08:35+03:00

Пятый заболевший коронавирусом выписан в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах находятся 18 человек

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе выписали пятого пациента, которому ранее поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Однако в больницах находятся 18 человек.

Данные по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал оперативный межведомственный штаб.

- Один пациент, получавший лечение, был выписан из городской больницы № 29 города Новокузнецка. Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже пятый кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью, - сообщили специалисты.

Хуже обстоит дело с теми, кто находится в больнице. По состоянию на 16 апреля их число выросло и достигло 18 человек. последние четыре случая были выявлены за минувшие сутки.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1151 человек. Большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых

В Кузбассе с 14 апреля ужесточились ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса. Так, некоторые рекомендованные ранее ограничения стали запретами. (подробности)

В Кузбассе запрещено посещать парки, скверы и детские площадки из-за ситуации с коронавирусом

Вводится временный запрет на посещение парков, скверов, прочих мест культуры и отдыха, включая детские площадки. Ранее эта мера носила рекомендательный характер. (подробности)

Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантине

Целый подъезд многоквартирного дома в Кемерове оказался на карантине. Изолировали жителей из-за консьержки, у которой обнаружилось заболевание коронавирусной инфекцией. (подробности)

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Кузбассе увеличилось до 16

В Кузбассе выросло число зараженных коронавирусом до 16 человек. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора. (подробности)

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU