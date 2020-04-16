2020-04-16T08:08:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Пятый переболевший коронавирусом выписан в Кузбассе

В больницах находятся 18 человек
Ирина АВТУШКО
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Пятый заболевший коронавирусом выписан в КузбассеПятый заболевший коронавирусом выписан в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе выписали пятого пациента, которому ранее поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Однако в больницах находятся 18 человек.

Данные по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал оперативный межведомственный штаб.

- Один пациент, получавший лечение, был выписан из городской больницы № 29 города Новокузнецка. Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже пятый кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью, - сообщили специалисты.

Хуже обстоит дело с теми, кто находится в больнице. По состоянию на 16 апреля их число выросло и достигло 18 человек. последние четыре случая были выявлены за минувшие сутки.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1151 человек. Большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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