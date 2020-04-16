16 Апр 2020 2020-04-16T08:13:49+03:00

Четыре новых случая заражения подтверждены в Кузбассе за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас в больнице находятся 18 человек

Изменить размер текста: A A

Стало известно о еще четырех случаях заражения коронавирусом в Кузбассе. На 16 апреля в регионе 23 заболевших коронавирусной инфекцией человека. 18 из них сейчас находятся в больнице.

Тесты на коронавирус оказались положительными еще у четырех жителей Кузбасса. Об этом оперативный межведомственный штаб области сообщил 16 апреля.

«Еще у четырех пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. Их состояние стабильное», - сообщил Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.

Сейчас в больницах Кузбасса находятся 18 человека, они получают все необходимое лечение. В общей сложности в Кузбассе с середины марта диагноз подтвердился у 23 человек, 5 из которых уже выписаны из больницы как выздоровевшие. Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1151 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулось из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеет признаков ОРВИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе: кто может выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распоряжением от 11 апреля утвердил перечень органов исполнительной власти и должностных лиц, которые могут выписывать штрафы за нарушение мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. (подробности)

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она создана на базе городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU