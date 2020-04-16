2020-04-16T08:13:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре новых случая заражения подтверждены в Кузбассе за сутки

Сейчас в больнице находятся 18 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Четыре новых случая заражения подтверждены в Кузбассе за суткиЧетыре новых случая заражения подтверждены в Кузбассе за суткиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стало известно о еще четырех случаях заражения коронавирусом в Кузбассе. На 16 апреля в регионе 23 заболевших коронавирусной инфекцией человека. 18 из них сейчас находятся в больнице.

Тесты на коронавирус оказались положительными еще у четырех жителей Кузбасса. Об этом оперативный межведомственный штаб области сообщил 16 апреля.

«Еще у четырех пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. Их состояние стабильное», - сообщил Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.

Сейчас в больницах Кузбасса находятся 18 человека, они получают все необходимое лечение. В общей сложности в Кузбассе с середины марта диагноз подтвердился у 23 человек, 5 из которых уже выписаны из больницы как выздоровевшие. Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1151 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулось из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеет признаков ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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