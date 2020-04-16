16 Апр 2020 2020-04-16T09:05:24+03:00

На трассе Алтай – Кузбасс выставили посты из-за ситуации с коронавирусом. Фото: Станислав Черданцев/ vk.com

С 15 апреля полицейские осуществляют контроль за въезжающими и покидающими регион

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На трассе Алтай – Кузбасс начал работу пропускной пункт, который осуществляет контроль за въезжающими и покидающими регион. Ужесточение мер в период распространения коронавируса введено с 15 апреля.

О начале работы поста в Гурьевском районе сообщил глава Станислав Черданцев. Пограничную службу несут сотрудники здравоохранения, Роспотребнадзора, ГИБДД, Росгвардии, ОМОНа и администрации округа.

-У въезжающих уточняется цель поездки, измеряется температура, в специальный журнал заносятся данные о месте прибытия граждан и контактные номера, также под роспись выдается уведомление о мерах профилактики и ответственности тем гражданам, кто больше суток планирует оставаться в регионе. В основном это постоянно проживающие на территории Кузбасса, командированные и прибывшие на вахтовый метод работы люди, - рассказал Станислав Черданцев.

За прошедшие сутки было проверено 35 транспортных средств, вручено 30 уведомлений, в журнал внесены данные 68 человек, в том числе водителей транзитных транспортных средств. Одно транспортное средство пришлось развернуть обратно в Алтайский край, так как у одного из пассажиров была повышенная температура.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU