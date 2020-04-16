Сергей Цивилев снова обратится к жителям Кузбасса по поводу ситуации с коронавирусом 16 апреля

16 Апр 2020 2020-04-16T09:27:56+03:00

Сергей Цивилев снова обратиться к жителям Кузбасса по поводу ситуации с коронавирусом 16 апреля . Фото: Пресс-служба АПК

За последние семь дней это уже второе обращение

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев снова обратится к жителям области по поводу ситуации с коронавирусом в регионе. За последние семь дней это уже второе обращение, ранее глава региона выступил перед кузбассовцами в субботу, 11 апреля.

К жителям губернатор обратится в 18.00. «Комсомолка» оперативно расскажет о самых главных моментах из речи главы региона.

Напомним, что 11 апреля в своем обращении Сергей Цивилев сообщал о продлении режима самоизоляции до 19 апреля. Несмотря на это, было разрешено возобновить работу ряду предприятий, а также торговым объектам, расположенным в отдельно стоящих зданиях. Для них Роспотребнадзор выпустил детальные инструкции по организации деятельности с минимальными рисками для клиентов и сотрудников. Также губернатор отметил, что с приходом весны многие жители поедут на загородные участки. В связи с этим дано поручение начать в регионе подготовку к дачному сезону, который начнется 1 мая.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU