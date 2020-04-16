Из-за коронавируса людей без масок не пустят в автобусы в Кузбассе
Пропускной режим готовы будут ввести в Междуреченске, если в городе появится заболевшие коронавирусом.
Глава Междуреченска Владимир Чернов обратился к горожанам и рассказал, что во всем регионе введены новые меры по борьбе с коронавирусом. Так, уже сейчас в автобусы не будут пускать без масок, а если в городе зафиксируют случаи заболевания, введут пропускной режим.
- Пропускной режим будут соблюдать все те, кто выезжает на работу в другой город и возвращается домой, все, кто каждый день выходит из дома, чтобы добраться до рабочего места,- отметил Владимир Чернов. - В первую очередь я обращаюсь к работодателям: позаботьтесь о своих людях.
Глава города призвал работодателей заранее подготовить необходимые документы и отметил, что пропуски понадобятся лишь в случае введения чрезвычайного режима или если в городе будут зафиксированы случаи заболевания.Также глава Междуреченска добавил, что дачникам в случае введения ЧС можно будет выезжать на участки, однако нужно будет иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также копии документов, подтверждающие наличие участка.
Однако уже сегодня в Междуреченске начинает действовать запрет на нахождение в общественном транспорте без масок.
- В транспорт без масок пускать не будут. Прежде всего – для вашей же безопасности. Нет маски – ходи пешком! – заявил Владимир Чернов и отметил, что есть несколько вариантов, где ее взять. - Потрудитесь купить, появляются в аптеках, раскупаются, вновь завозятся. Более того, возьмите, потратьте 20 минут и сшейте, - заявил глава города.
Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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