16 Апр 2020 2020-04-16T10:36:17+03:00

В Новокузнецке полицейские искали 11-летнего школьника по пустырям и подвалам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мальчик ушел из дома и не вернулся

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В Новокузнецке 11-летний школьник ушел из дома и не вернулся. Полицейские разыскивали мальчика по пустырям и подвалам.

В отдел полиции 35-летняя мама подростка обратилась ночью. Об уходе ребенка она узнала еще днем от его бабушки, когда сама была на работе, но о произошедшем стражам порядка сообщила не сразу. Вместо этого какое-то время она искала сына самостоятельно.

- Полицейские незамедлительно организовали комплексные поисковые мероприятия - проверили общественные места, парки, пустыри, чердаки и подвалы домов. Инспекторы ПДН установили и опросили друзей и знакомых мальчика. В результате через несколько часов поисков стражи порядка нашли несовершеннолетнего в доме у одного из его одноклассников, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как оказалось, ребенок отправился в гости к другу и остался там ночевать, а мобильный телефон оставил дома.

С матерью пропавшего школьника и с ним самим полицейские провели профилактические беседы. Также родительнице за неисполнение свих обязанностей придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU