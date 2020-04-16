Коронавирусная инфекция зафиксирована уже в пяти территориях Кузбасса

16 Апр 2020 2020-04-16T11:02:57+03:00

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре

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За последние сутки в Кузбассе зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Трое из заболевших находятся в одном городе. Кроме того, к четырем городам, где были обнаружены заболевшие, присоединился еще один.

В пресс-службе Роспоребнадзора по Кемеровской области рассказали, в каких городах зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции. Как оказалось, большая часть из них - в Новокузнецке.

- По данным на 16 апреля, зафиксировано четыре новых случая. Один - в Кемерове и три в Новокузнецке, - сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. - В общей сложности в Кузбассе выявлено 23 случая заболевания коронавирусом.

Кстати, больше всего заболевших приходится на Кемерово: здесь коронавирус диагностировали у 10 человек. Чуть меньше - в Новокузнецке: девять человек. Двое заболевших - в Мариинске. Еще один человек с опасным заболеванием живет в Топках. А 15 апреля стало известно о заболевшем в Прокопьевском районе. Отметим также, что пятеро кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больницы.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU