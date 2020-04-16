В Кемерове часть предприятий получила отсрочку по арендной плате из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T11:28:04+03:00

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Часть кемеровских предприятий получила отсрочку по платежам аренды из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

Согласно документу, поддержку получили предприятия тех отраслей, которые в большей степени пострадали после введения режима повышенной готовности. С 16 марта и до его окончания им дается отсрочка по договорам аренды муниципального недвижимого имущества и земельных участков.

С момента снятия особого режима и до 1 октября 2020 года отсрочка по оплате аренды предоставляется в размере 50 процентов.

«Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды», - говорится в документе.

Отмечается, что условия и сроки отсрочки по оплате аренды применимы к договорам, заключенным до 16 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU