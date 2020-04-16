РСХБ в Кузбассе подвел итоги использования специального кредитного продукта для субъектов в МСБ «Микро АПК»

16 Апр 2020 2020-04-16T11:20:27+03:00

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Специализированный кредит был разработан РСХБ и введен в действие с 14 июня 2019 года для субъектов малого и среднего бизнеса в целях создания благоприятных условий для их развития. В 2020 году в период с января по март клиенты Кемеровского филиала уже подали более 20 заявок на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2019 году составил 652 миллиона рублей. В рамках «Микро АПК» было предоставлено кредитов на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Средства были направлены на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений, сырья для переработки и других производственных запасов, для выдачи зарплат сотрудникам, аренды, авансовых платежей, уплаты налогов и другие цели.

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