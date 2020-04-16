На Томи в Кузбассе завершается ледоход

16 Апр 2020 2020-04-16T12:18:07+03:00

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В Кузбассе завершается ледоход на главной водной артерии региона - Томи. На очереди - вторая волна паводка.

Сейчас Томь вскрылась практически вся - от Междуреченска до устья в Томской области, однако в верховьях все еще остается закованной в лед.

В течение апреля прогнозируется теплая погода, до +15 градусов, и возможны дожди. Поэтому уровень воды в реке повысится. Во второй половине месяца при обильном таянии снега в горно-таежной зоне начнется вторая волна паводка. В зону вероятного подтопления попадают территории в Междуреченском, Новокузнецком, Мысковском, Калтанском, Осинниковском городских округах, Новокузнецком и Кемеровском муниципальных округах, Таштагольском и Мариинском районах.

Напомним, что в этом году на противопаводковые мероприятия было выделено 7,9 миллиона рублей. За состоянием рек наблюдают 138 гидропостов. Органами местного самоуправления организована работа 23 ранее установленных комплексов видеонаблюдения, отслеживающих уровни рек.

Для жителей, чьи дома могут попасть в зону возможного подтопления, при необходимости развернут 363 пункта временного размещения, которые могут принять до 58 тысяч человек.

Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в паводковый период создана группировка в составе 14 127 человек, на вооружении которых находится более 3,8 тысячи единиц техники, также два аэробота.

ИСТОЧНИК KP.RU