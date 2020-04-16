16 Апр 2020 2020-04-16T12:54:23+03:00

Из кемеровского храма украли икону и золотые украшения. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Кемерове полицейские по горячим следам задержали мужчину, который похитил из местного храма икону и золотые украшения. Часть имущества он сдал в ломбард.

О краже стражам порядка сообщил священнослужитель. По его словам, неизвестный похитил икону Казанской Божией Матери, в окладе которой находились золотые изделия -цепочка с тремя кольцами и крестом. Злоумышленник сорвал ее со стены и скрылся.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место, обнаружила икону на территории вблизи храма. Злоумышленник разбил стекло, за которым находилось изображение лика святой, и забрал лишь ювелирные украшения, пожертвованные прихожанами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем Росгвардии по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Часть похищенных изделий из золота он сдал в ломбард, остальные обнаружились у него дома.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до четырех лет тюрьмы. Похищенные икону и изъятые украшения сотрудники полиции в ближайшее время вернут настоятелю храма.

ИСТОЧНИК KP.RU