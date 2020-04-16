В Кузбассе заработала единая горячая линия по вопросам дистанционного обучения

16 Апр 2020 2020-04-16T14:02:56+03:00

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В Кузбассе заработала единая горячая линия «ЦифроСовет» по вопросам организации дистанционного обучения. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

Получить экспертную помощь в вопросах перехода на дистанционный формат обучения могут педагоги, родители, школьники и студенты, позвонив по номеру: 8 (384-2) 90-39-38.

В ведомстве напомнили, что для педагогов и директоров школ дополнительно действуют горячие линии по методической и технической поддержке. Они могут обратиться за консультацией к специалистам Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования: 8 (384-2) 77-04-88, 8-905-074-7707, с 9.00 до 19.00 (в выходные дни - только сотовый).

Для специалистов организаций среднего профессионального образования работает горячая линия в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования: 8-909-517-9914 (технические вопросы), 8-960-904-6441 (вопросы методического сопровождения), с 9.00 до 19.00, без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU