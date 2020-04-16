2020-04-16T14:52:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк переходит на упрощенный режим работы при кредитовании корпоративных клиентов

Все основные процессы переведены в формат дистанционного обслуживания
Яков КРЫМСКИЙ
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Для того, чтобы обеспечить кредитными ресурсами предприятия АПК и других секторов экономики и при этом обезопасить своих клиентов, АО «Россельхозбанк» ввел в действие упрощенный порядок кредитования и обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок переводит большую часть процессов в электронный формат и максимально сокращает количество личных контактов и визитов в офисы Банка.

Все основные процессы переведены в формат дистанционного обслуживания, а взаимодействие осуществляется в рамках электронного документооборота. Согласно новому порядку, корпоративные клиенты могут дистанционно предоставить документы на получение кредита, пройти экспертизу, получить денежные средства, оформить залог и предоставить финансовую отчетность удаленно. Даже в случае получения льготного финансирования потребуется только разовое посещение офиса Россельхозбанка при непосредственном подписании кредитного договора.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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