2020-04-16T16:27:22+03:00
Общество

МЧС предупреждает кузбассовцев о высокой пожароопасности

Она прогнозируется в нескольких районах
Ирина АВТУШКО
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МЧС предупреждает кузбассовцев о высокой пожароопасности. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиМЧС предупреждает кузбассовцев о высокой пожароопасности. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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МЧС Кузбасса предупреждает жителей области о высокой пожароопасности. Она прогнозируется в нескольких районах.

В ведомстве сообщили, что в пятницу, 17 апреля, на территории области ожидается пожароопасность I, II, III класса горимости. В отдельных районах: в Юргинском, Промышленновском, Ленинск-Кузнецком муниципальных округах, Беловском муниципальном районе и в Междуреченском городском округе ожидается высокая пожароопасность - IV класса горимости.

При сухой и ветреной погоде в таких условиях запрещено использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора.

За нарушения в период противопожарного режима, который начал действовать с 15 апреля, жителям грозят штрафы. Гражданам - от двух до четырех тысяч рублей; должностным лицам - от 15 до 30 тысяч рублей; предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей; юридическим лицам - от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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