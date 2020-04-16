МЧС предупреждает кузбассовцев о высокой пожароопасности
МЧС Кузбасса предупреждает жителей области о высокой пожароопасности. Она прогнозируется в нескольких районах.
В ведомстве сообщили, что в пятницу, 17 апреля, на территории области ожидается пожароопасность I, II, III класса горимости. В отдельных районах: в Юргинском, Промышленновском, Ленинск-Кузнецком муниципальных округах, Беловском муниципальном районе и в Междуреченском городском округе ожидается высокая пожароопасность - IV класса горимости.
При сухой и ветреной погоде в таких условиях запрещено использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора.
За нарушения в период противопожарного режима, который начал действовать с 15 апреля, жителям грозят штрафы. Гражданам - от двух до четырех тысяч рублей; должностным лицам - от 15 до 30 тысяч рублей; предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей; юридическим лицам - от 200 до 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU