Мстительный автомойщик похитил у предпринимателя два автобуса

16 Апр 2020 2020-04-16T16:30:40+03:00

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Сразу два автобуса ПАЗ, причем оба неработающие, пропали у одного из предпринимателей Кемерова. Найти похитителя автотранспорта удалось по оставленным отпечаткам пальцев.

53-летний предприниматель из Кемерова поставил два своих автобуса в ремонтный бокс - оба «пазика» были в нерабочем состоянии. А в один из дней он обнаружил, что обоих автобусов нет. Предприниматель тут же обратился в полицию, и стражи порядка приступили к расследованию. Сначала следственно-оперативная группа обнаружила на месте преступления отпечатки пальцев и обуви предполагаемого злоумышленника, а также еще несколько улик. Потом удалось установить и личность злоумышленника - 26-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Как оказалось, он уже был судим за кражу и угон.

Вскоре стал ясен и мотив преступления: злоумышленник когда-то работал у предпринимателя мойщиком автомобилей, но его уволили за прогулы. Тогда-то он и решил отомстить бывшему работодателю и похитил автобусы.

- Пассажирский транспорт подозреваемый отбуксировал в пункт приема металлов и сдал за 45 тысяч рублей, предварительно уничтожив идентификационные номера агрегатов. Вырученные денежные средства он успел потратить, - сообщает пресс-служба ГУ МВДТ России по Кемеровской области.

Теперь похититель автобусов стал участником уголовного дела, он находится под подпиской о невыезде, а в скором времени может лишиться свободы на срок до пяти лет. Автобусы сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU