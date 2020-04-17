2020-04-17T03:30:04+03:00
Происшествия

Кузбассовец убил знакомого из-за грязного дивана

Меру наказания ему определит суд
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец убил знакомого из-за грязного диванаКузбассовец убил знакомого из-за грязного диванаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе мужчина убил своего знакомого из-за грязного дивана. Сейчас его дело изучает суд, который и определит наказание.

По версии следствия, в январе этого года 34-летний, ранее уже судимый, житель Киселевска устроил дома посиделки со знакомыми и спиртным. Сильно опьянев, хозяин дома отправился спать, а когда проснулся, то увидел одного из гостей, который тоже спал.

Зная, что в гости к нему должна прийти девушка, обвиняемый стал буить знакомого, а когда тот встал с дивана, оказалось, что мебель грязная. Они с гостем стали ругаться из-за этого, и во время ссоры хозяин квартиры ударил обидчика несколько раз ножом. От полученных повреждений последний скончался на месте.

-Мужчина сходил к соседке и рассказал об убийстве, попросив позвонить в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан. Со следствием он сотрудничал, вину признал частично. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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