2020-04-17T05:02:17+03:00
Общество

В Кемерове приступили к нанесению дорожной разметки

Теперь на дорогах станет безопасней
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове приступили к нанесению дорожной разметки. Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове приступили к нанесению дорожной разметки. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове продолжаются традиционные весенние дорожные работы. Сейчас на городских магистралях приступили к нанесению дорожной разметки.

Накануне дорожники работали на участке проспекта Ленина от улицы Соборной до улицы Тухачевского. Перед нанесением краски проезжая часть очищается.

Как рассказали в администрации города, всего в этом сезоне запланировано нанести свыше 800 тысяч погонных метров осевых и краевых линий и 36 тысяч квадратных метров обозначений пешеходных переходов, стрелок и указателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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