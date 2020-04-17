В Кемерове приступили к нанесению дорожной разметки
Теперь на дорогах станет безопасней
В Кемерове приступили к нанесению дорожной разметки. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове продолжаются традиционные весенние дорожные работы. Сейчас на городских магистралях приступили к нанесению дорожной разметки.
Накануне дорожники работали на участке проспекта Ленина от улицы Соборной до улицы Тухачевского. Перед нанесением краски проезжая часть очищается.
Как рассказали в администрации города, всего в этом сезоне запланировано нанести свыше 800 тысяч погонных метров осевых и краевых линий и 36 тысяч квадратных метров обозначений пешеходных переходов, стрелок и указателей.
ИСТОЧНИК KP.RU