Вдова отсудила 370 тысяч у кузбасского предприятия за гибель супруга

17 Апр 2020 2020-04-17T06:52:15+03:00

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Вдова из Таштагола отсудила 370 тысяч рублей компенсации за гибель супруга. Мужчина получил смертельные травмы во время работы на предприятии.

Житель Таштагола работал машинистом электровоза на металлургическом предприятии. Во время выполнения производственного наряда он получил тяжелые травмы, от которых скончался. У мужчины осталась вдова. Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону вдовы и удовлетворил ее требования. По решению суда предприятие должно выплатить 370 тысяч рублей в пользу гражданки, однако с выплатами торопиться не стали.

- Судебным приставом-исполнителем ОСП по Таштаголу было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих предприятию, после чего компенсация была выплачена в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU