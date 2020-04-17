2020-04-17T09:23:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики рассказали подробности о смерти пациентки с коронавирусом в Кузбассе

Положительный результат теста на коронавирус был получен 17 апреля после смерти пациентки
Екатерина РОМАНОВА
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Медики рассказали подробности о смерти пациентки с коронавирусом в КузбассеМедики рассказали подробности о смерти пациентки с коронавирусом в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Медики сообщили подробности о первом случае смерти пациента, связанной с коронавирусом. Как оказалось, от пневмонии скончалась 64-летняя женщина.

Первый случай смерти пациента, у которого диагностировали коронавирус, был зафиксирован 15 апреля. Пациентка больницы города Белово скончалась от пневмонии, при этом первый тест на коронавирус был отрицательным, а вот второй, сделанный посмертно, положительным. Результаты теста поступили в ночь с 16 на 17 апреля.

- Пациентка скончалась в возрасте 64 лет, страдала сахарным диабетом, - сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Всем контактировавшим с умершей женщиной выданы предписания об обязательной самоизоляции. 17 и 18 апреля у всех возьмут анализы на коронавирус.

- По решению штаба городская больница Белова, Краснобродская городская больница, где ранее проходила лечение женщина, Мысковская городская больница переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля, - сообщает областной штаб по предотвращению распространения коронавируса.

Все пациенты этих больниц продолжат получать запланированное лечение, а медперсонал продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Закрыт на 14-дневный карантин и храм Пророка Ильи, где проходило отпевание пациентки.

Напомним, всего на 17 апреля в Кузбассе выявлено 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Шесть человек выздоровело, 20 продолжают получать лечение. Один человек скончался. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1331 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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