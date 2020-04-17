Слухи о 400 больных коронавирусом распускала жительница Прокопьевска
Слухи о 400 якобы заболевших коронавирусом кемеровчанах, которых перевезли в Новокузнецк, распространяла жительница Прокопьевска. Кроме публичного признания в распространении фейка женщине придется заплатить штраф.
Слухи о 400 больных коронавирусом распускала жительница Прокопьевска.ВИДЕО: ГУ МВД России по Кемеровской области
1 апреля 35-летняя прокопчанка ехала в автобусе и услышала разговор двух незнакомок. Те обсуждали новость о том, что сразу 400 заболевших жителей областного центра якобы перевезли в Новокузнецк. Женщина не стала проверять достоверность этого сообщения, а вместо этого написала пост в одном из пабликов.
Слухи о 400 больных коронавирусом распускала жительница Прокопьевска. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
Пост с недостоверной информацией обнаружили во время мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники ОМВД России по городу Прокопьевску. Личность распространительницы фейка быстро установили.
- Впоследствии горожанка удалила свой комментарий и принесла извинения тем, кого могло напугать ее сообщение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
В отношении прокопчанки составили протокол об административном правонарушении. За распространение фейковой информации женщине грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.
ГУ МВД России по Кемеровской области напоминает, что за распространение в средствах массовой информации и в сети интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Полиция Кузбасса призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники.
ИСТОЧНИК KP.RU