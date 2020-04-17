17 Апр 2020 2020-04-17T10:07:45+03:00

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Слухи о 400 якобы заболевших коронавирусом кемеровчанах, которых перевезли в Новокузнецк, распространяла жительница Прокопьевска. Кроме публичного признания в распространении фейка женщине придется заплатить штраф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/773695" frameborder="0"></iframe> Слухи о 400 больных коронавирусом распускала жительница Прокопьевска.ВИДЕО: ГУ МВД России по Кемеровской области

1 апреля 35-летняя прокопчанка ехала в автобусе и услышала разговор двух незнакомок. Те обсуждали новость о том, что сразу 400 заболевших жителей областного центра якобы перевезли в Новокузнецк. Женщина не стала проверять достоверность этого сообщения, а вместо этого написала пост в одном из пабликов.

Слухи о 400 больных коронавирусом распускала жительница Прокопьевска. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Пост с недостоверной информацией обнаружили во время мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники ОМВД России по городу Прокопьевску. Личность распространительницы фейка быстро установили.

- Впоследствии горожанка удалила свой комментарий и принесла извинения тем, кого могло напугать ее сообщение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении прокопчанки составили протокол об административном правонарушении. За распространение фейковой информации женщине грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

ГУ МВД России по Кемеровской области напоминает, что за распространение в средствах массовой информации и в сети интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Полиция Кузбасса призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU