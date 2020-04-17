Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 17 апреля 2020 года составило 27 человек

17 Апр 2020 2020-04-17T10:40:53+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 17 апреля 2020 составило 27 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За минувшие сутки в Кузбассе выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом. На 17 апреля число заболевших достигло 27 человек.

В Кузбассе на 11 часов утра 17 апреля выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших достигло 27 человек. При этом шесть человек уже выздоровели и выписаны из больницы, а 20 кузбассовцев находятся в инфекционных больницах региона с положительными тестами на коронавирус. Одновременно с этим 1331 человек находятся на самоизоляции, в медицинских учреждениях и обсерваторах.

В ночь с 16 на 17 апреля стало известно о первой скончавшейся пациентке с пневмонией, вызванной коронавирусом. Результаты второго, посмертного, теста подтвердили у умершей 64-летней женщины инфекцию. Первый тест показал отрицательный результат. Женщина также страдала сахарным диабетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU