Двое кузбассовцев вытащили женщину из горящего дома
Двое мужчин заставили жительницу Мариинска выйти ночью на улицу. Этим они спасли ей жизнь.
Жительница одного из частных домов Мариинска, как обычно, затопила вечером печь и легла спать. Она так крепко спала, что эта ночь едва не стала последней для нее: в доме начался пожар.
Дым и языки пламени, постепенно охватывающие дом, заметил из окна своей квартиры младший инспектор группы безопасности ИК-1 Александр Шумский. Мужчина тут же вызвал МЧС и решил убедиться, что в доме никого нет. Он разбудил соседа по подъезду и коллегу Кирилла Гераскина, младшего инспектора отдела охраны ЛИУ-33. Вдвоем они прибежали к дому и увидели, что пожар разгорается все сильнее.
Ребята выбили входную дверь, забежали в дом и обнаружили в нем спящую женщину. Как оказалось, она спала, не чувствуя запаха дыма. Более того, женщина не услышала и того, как выбили дверь дома.
К моменту, когда сотрудники ГУФСИН вывели хозяйку дома на улицу, пожар охватил уже крышу и кухню. Как раз в это время подоспели соседи, приехали пожарные и скорая помощь. Оставив на их попечение спасенную горожанку, парни вернулись по домам.
- Хозяйка дома поблагодарила ребят за оказанную помощь, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU