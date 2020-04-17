Двое кузбассовцев вытащили женщину из горящего дома

17 Апр 2020 2020-04-17T11:45:52+03:00

Спасенная и не заметила, как в доме начался пожар

Изменить размер текста: A A

Двое мужчин заставили жительницу Мариинска выйти ночью на улицу. Этим они спасли ей жизнь.

Жительница одного из частных домов Мариинска, как обычно, затопила вечером печь и легла спать. Она так крепко спала, что эта ночь едва не стала последней для нее: в доме начался пожар.

Дым и языки пламени, постепенно охватывающие дом, заметил из окна своей квартиры младший инспектор группы безопасности ИК-1 Александр Шумский. Мужчина тут же вызвал МЧС и решил убедиться, что в доме никого нет. Он разбудил соседа по подъезду и коллегу Кирилла Гераскина, младшего инспектора отдела охраны ЛИУ-33. Вдвоем они прибежали к дому и увидели, что пожар разгорается все сильнее.

Ребята выбили входную дверь, забежали в дом и обнаружили в нем спящую женщину. Как оказалось, она спала, не чувствуя запаха дыма. Более того, женщина не услышала и того, как выбили дверь дома.

К моменту, когда сотрудники ГУФСИН вывели хозяйку дома на улицу, пожар охватил уже крышу и кухню. Как раз в это время подоспели соседи, приехали пожарные и скорая помощь. Оставив на их попечение спасенную горожанку, парни вернулись по домам.

- Хозяйка дома поблагодарила ребят за оказанную помощь, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU