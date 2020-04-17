Коронавирус зафиксировали уже в семи кузбасских территориях

17 Апр 2020 2020-04-17T12:38:30+03:00

За минувшие сутки новые случаи коронавируса зарегистрированы в трех городах и одном поселке

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География распространения коронавируса в Кузбассе постепенно расширяется. Сейчас случаи заболевания зарегистрированы в семи разных территориях региона.

Четыре новых случая заболевания, выявленные на утро 17 апреля в Кузбассе, зафиксированы в разных городах - Новокузнецке, Прокопьевском районе, Мысках и Краснобродском. Причем в Краснобродском находилась пациентка, у которой тест на коронавирус показал положительный результат лишь после того, как она скончалась от пневмонии. Женщине было 64 года, и среди сопутствующих заболеваний у нее был сахарный диабет.

Всего на утро пятницы в Кузбассе числится 27 заболевших, из которых шестеро уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны домой. Среди выздоровевших один житель Топок, двое новокузнечан и три жителя Кемерова.

На сегодняшний день больше всего случаев заболевания зафиксировано в Кемерове - у 11 пациентов тесты на коронавирус оказались положительными. В Новокузнецке - 10 человек, двое - в Мариинске, по одному Топках, Прокопьевском районе, Мысках и Краснобродском.

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ИСТОЧНИК KP.RU