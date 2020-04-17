17 Апр 2020 2020-04-17T12:41:42+03:00

На Пасху в Кемерове не будет дополнительных автобусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе до 26 апреля продлен режим самоизоляции. До этого времени в регионе действуют запреты - в том числе приостановлены религиозные обряды и церемонии. Поэтому и дополнительных автобусов, которые обычно ходят на Пасху, не будет.

Дополнительные маршруты общественного транспорта, которые традиционно организуют на Пасху в Кузбассе, в этом году отменяются. Связано это с призывом Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла к прихожанам о молитве дома.

Однако пасхальное богослужение все же состоится, и увидеть его можно будет на телеканале «Кузбасс 1 HD» и на телевизионном канале Кузбасской митрополии.

- В Кемерове дополнительные маршруты общественного транспорта в ночь с 18 на 19 апреля организованы не будут, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово. - Просим горожан с пониманием отнестись к предпринятым мерам, не подвергать опасности себя и своих близких.

Напомним, на утро 17 апреля в Кузбассе зафиксировано 27 случаев заболевания коронавирусом. 20 человек находятся в больницах региона, шестеро выздоровели и выписаны из больницы. Еще одна пациентка скончалась от пневмонии, а тест, сделанный после смерти, оказался положительным. Более ранние тесты показывали отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU