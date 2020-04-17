Обругавший кузбасского мэра спортсмен-матерщинник заплатит штраф

17 Апр 2020 2020-04-17T12:42:41+03:00

Бранные слова обойдутся ему в 2000 рублей и двое суток ареста

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На двое суток лишится свободы 25-летний житель Новокузнецка, обругавший мэра города. Спортсмен, назвавший режим самоизоляции клоунадой, также должен будет заплатить штраф.

Сотрудники полиции накануне установили личность и задержали 25-летнего новокузнечанина, который не только нарушил режим самоизоляции, но и ответил нецензурной бранью на замечание мэра города. Когда глава города попросил молодого спортсмена покинуть воркаут-площадку, молодой человек оказался делать это. Он вступил в словесную перепалку с мэром Новокузнецка, используя при этом нецензурную брань. Сотрудники полиции установили личность спортсмена-матерщинника.

- По результатам проверки стражи порядка составили в отношении него административные протоколы в связи с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также за мелкое хулиганство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Центральный районный суд города Новокузнецка назначил молодому человеку наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, а также административного ареста на двое суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU