2020-04-17T13:20:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирус

Он выдает результат за 30 минут
Екатерина РОМАНОВА
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Ученые разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирусУченые разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Всего за 30 минут теперь можно будет получить результат анализа на коронавирус благодаря экспресс-тесту, который разработала российско-японская команда ученых . Примечательно, что его точность достигает 100 процентов.

Быстрее, чем пассажиры авиалайнеров получают багаж, и с точностью, превышающей 99,9 процента, теперь можно диагностировать коронавирус. Это стало возможным благодаря разработке российско-японской команды ученых. Уже сегодня благодаря их тестам можно диагностировать коронавирус в первые дни заболевания.

Разработкой экспресс-теста ученые занялись в середине марта. Чтобы создать портативную лабораторию, которая бы в считанные минуты давала точный результат, специалисты работали и днем, и ночью. Проверку новых тестов проводил новосибирский «Вектор». Из 800 образцов, которые предложили для тестирования системы, все 800 были определены верно. Сейчас компания «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG), которая занималась разработкой тестов, готова выпускать 2,5 миллионов тестов и 1000 портативных лабораторий в неделю, а чуть позже и увеличить эти цифры.

В первую очередь тест-системы предназначены для приемных покоев стационаров, где нужно разделить потоки больных на COVID-положительных и тех, у кого нет коронавируса. Уже сейчас тест-системы используются в стационарах и врачи дают положительные отзывы. Пригодятся экспресс-тесты в аэропортах, на крупных промышленных предприятиях, где необходимо сохранить здоровье людей и быстро выявить возможные случаи заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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