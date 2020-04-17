17 Апр 2020 2020-04-17T13:59:05+03:00

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В Новокузнецке стартует строительство новой инфекционной больницы. Она заменит городскую инфекционную больницу №8, здание которой признано непригодным для эксплуатации.

- Принято решение о строительстве новой инфекционной больницы, которая будет расположена в Заводском районе, ул. Моховая. Она заменит инфекционную больницу №8, которая признана непригодной для эксплуатации, - сообщил Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях.

Новую инфекционную больницу в Кузбассе построят за полгода. ФОТО: пресс-служба АПК

Предполагается, что строительство нового здания больницы завершится за шесть месяцев, а для того, чтобы воплотить проект в жизнь, уже подписано трехстороннее соглашение между правительством Кузбасса, администрацией города и компанией, которая будет являться оператором проекта. В будущем в больнице будут принимать пациентов, инфицированных возбудителями первой и второй групп патогенности.

ИСТОЧНИК KP.RU