17 Апр 2020 2020-04-17T15:51:51+03:00

259 человек из окружения умершей пациентки из Кузбасса сдали тест на коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО

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После первого случая смерти пациентки, у которой тест на коронавирус оказался положительным, был установлен круг лиц, с которым она общалась.

В областном штабе по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщили о том, сколько человек общалось с женщиной, умершей от пневмонии. Сразу выявить коронавирус не удалось: первый тест, который делали пациентке, был отрицательным. Второй же, который был сделан после ее смерти, оказался положительным.

- В первом и втором круге лиц, контактировавшем со скончавшимся пациентом, выявлено 259 человек, - сообщили в штабе. - У всех них взяты тесты, результаты анализов ожидаются 18 апреля в первой половине дня.

Также в штабе отметили, что медицинский персонал ГБУЗ КО «Беловская районная больница» в поселке Инской, ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница» и ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» будет проживать на изоляции в отдельных блоках упомянутых медицинских учреждений.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU