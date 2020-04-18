2020-04-18T04:02:15+03:00
Происшествия

15-летнюю девушку изнасиловали на глазах друзей в Кузбассе

Друзья испугались насильника и не стали вмешиваться
Екатерина РОМАНОВА
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15-летнюю девушку изнасиловали на глазах друзей в Кузбассе15-летнюю девушку изнасиловали на глазах друзей в КузбассеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Катание на автомобиле по городу в компании друзей обернулось трагедией для 15-летней девушки. Старший товарищ изнасиловал ее, а друзья испугались его и не стали вмешиваться.

20-летний житель Юрги пригласил нескольких знакомых подростков покататься на машине. Была среди приглашенных и 15-летняя девушка. В какой-то момент катаний машину занесло и она застряла в сугробе. Владелец машины, чтобы согреться и снять стресс, выпил спиртного, а потом решил развлечься. Он перебрался к девушке на заднее сиденье и предложил интимные отношения. Девушка отказалась, и тогда молодой человек ее избил, а потом изнасиловал. Друзья вмешиваться не стали: они испугались агрессивного поведения молодого человека, который был старше их.

Оказавшись, наконец, дома, девушка рассказала матери о том, что с ней случилось, и та обратилась за помощью в полицию.

- Подозреваемый был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием молодой человек сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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