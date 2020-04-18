17 безработных предпенсионеров из Кузбасса досрочно вышли на пенсию

18 Апр 2020 2020-04-18T04:58:30+03:00

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Безработные кузбассовцы пенсионного возраста могут досрочно выйти на пенсию. С начала 2020 года такой возмождностью воспользовались 17 человек.

Органы службы занятости населения могут ходатайствовать в Пенсионном фонде России о том, чтобы человеку, который находится в предпенсионнном возрасте, но был вынужден прекратить трудовую деятельность, назначили пенсию досрочно.

- Досрочная пенсия безработным назначается не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений законодательства по увеличению пенсионного возраста) на период до наступления пенсионного возраста или трудоустройства безработного гражданина, - отметили в пресс-службе ПФР по Кемеровской области.

Для того, чтобы досрочную пенсию назначили, необходимо соблюсти ряд условий. Так, предпенсионер должен быть уволен в связи с сокращением штата работников или ликвидации предприятия, у него должен быть страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 – для женщин, а количество пенсионных коэффициентов в 2020 году – не менее 18,8. Отметим, что с начала 2020 года в Кузбассе возможностью досрочно выйти на пенсию воспользовались 17 предпенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU