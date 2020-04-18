2020-04-18T05:15:49+03:00
Общество

За неправильный подарок на День рождения кемеровчанин отправится в тюрьму

Молодой человек для вечеринки приобрел пакетик с «солью»
Екатерина РОМАНОВА
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За неправильный подарок на День рождения кемеровчанин отправится в тюрьмуЗа неправильный подарок на День рождения кемеровчанин отправится в тюрьмуФото: Кирилл ЧАЩИН
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Собираясь на вечеринку в честь дня рождения одного из приятелей, 22-летний кемеровчанин купил пакетик с «солью». Вечеринка, возможно и состоится, но уже без его участия: ведь он в скором времени предстанет перед судом.

22-летний житель областного центра попал в поле зрения сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Кемерово, когда те получили сообщение о его причастности к незаконному обороту наркотиков. За молодым человеком установили наблюдение, а когда в его руках оказался пакетик с запрещенным веществом, задержали.

Юноша не стал отпираться и признался, что собирался на вечеринку с друзьями в честь дня рождения одного из них. А пакетик с «солью» весом 1,6 грамма он приобрел в интернете, чтобы угостить приятелей.

- В отношении подозреваемого следователем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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