Маленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялся

18 Апр 2020 2020-04-18T06:15:09+03:00

Изменить размер текста: A A

8-летний мальчик и его мама договорились встретиться около магазина, расположенного возле дома. Но по дороге в магазин мальчик пропал.

37-летняя новокузнечанка после работы позвонила своему 8-летнему сыну, и они договорились встретиться возле магазина, где обычно покупают сладости. Но в этот раз женщина не застала сына у дверей. Она попыталась найти ребенка самостоятельно, но у нее этого не получилось. Тогда новокузнечанка обратилась в полицию.

Стражи порядка тут же приступили к поиску ребенка. Розыск осложнялся тем, что у мальчика не было при себе телефона, а один на улице он раньше не бывал. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы заметили на одной из улиц одиноко идущего ребенка. Тот очень обрадовался, когда увидел стражей порядка. Мальчик признался, что не увидел маму там, где они договаривались, и поэтому решил поискать ее возле другого магазина. Мальчик никогда раньше не гулял один, он заблудился и в поисках правильной дороги ушел за несколько километров от дома.

- Он надеялся, что кто-нибудь из прохожих обратит на него внимание и поможет ему связаться с мамой, но все проходили мимо него, пока его не увидела сотрудники ППС, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мальчика доставили домой. В отношении мамы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Не исключено, что ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU