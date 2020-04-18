2020-04-18T06:15:09+03:00
Общество

Маленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялся

Ребенок заблудился в незнакомом месте
Екатерина РОМАНОВА
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Маленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялсяМаленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялсяФото: Олег УКЛАДОВ
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8-летний мальчик и его мама договорились встретиться около магазина, расположенного возле дома. Но по дороге в магазин мальчик пропал.

37-летняя новокузнечанка после работы позвонила своему 8-летнему сыну, и они договорились встретиться возле магазина, где обычно покупают сладости. Но в этот раз женщина не застала сына у дверей. Она попыталась найти ребенка самостоятельно, но у нее этого не получилось. Тогда новокузнечанка обратилась в полицию.

Стражи порядка тут же приступили к поиску ребенка. Розыск осложнялся тем, что у мальчика не было при себе телефона, а один на улице он раньше не бывал. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы заметили на одной из улиц одиноко идущего ребенка. Тот очень обрадовался, когда увидел стражей порядка. Мальчик признался, что не увидел маму там, где они договаривались, и поэтому решил поискать ее возле другого магазина. Мальчик никогда раньше не гулял один, он заблудился и в поисках правильной дороги ушел за несколько километров от дома.

- Он надеялся, что кто-нибудь из прохожих обратит на него внимание и поможет ему связаться с мамой, но все проходили мимо него, пока его не увидела сотрудники ППС, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мальчика доставили домой. В отношении мамы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Не исключено, что ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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