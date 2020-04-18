2020-04-18T07:24:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирус

В кузбасских больницах находятся 28 человек с подтвержденным диагнозом
Екатерина РОМАНОВА
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Еще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирусЕще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще у восьми жителей Кузбасса за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию. На 11 часов утра апреля их число достигло 35 человек.

Оперативный штаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. На 11 часов утра в регионе выявлено восемь новых случае заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие сейчас изолированы в инфекционные больницы Кузбасса и получают необходимую медицинскую помощь.

- Еще у восьми пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. , - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего же на сегодняшний день в больницах региона находятся 28 человек, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Еще 6 человек уже вылечились, и их выписали из больницы. Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 апреля достигло 35 человек.

Единственный случай смерти от пневмонии зафиксирован 15 апреля. А в ночь с 16 на 17 апреля стало известно о том, что посмертный тест на коронавирус оказался положительным.

Под наблюдением врачей находятся 1451 человек – все они либо прибыли из стран или регионов с неблагополучной эпидемической обстановкой, либо находились в контакте с заболевшими. В общей сложности коронавирус зафиксирован в семи районах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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