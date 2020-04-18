Еще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T07:24:18+03:00

В кузбасских больницах находятся 28 человек с подтвержденным диагнозом

Изменить размер текста: A A

Еще у восьми жителей Кузбасса за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию. На 11 часов утра апреля их число достигло 35 человек.

Оперативный штаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. На 11 часов утра в регионе выявлено восемь новых случае заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие сейчас изолированы в инфекционные больницы Кузбасса и получают необходимую медицинскую помощь.

- Еще у восьми пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. , - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего же на сегодняшний день в больницах региона находятся 28 человек, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Еще 6 человек уже вылечились, и их выписали из больницы. Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 апреля достигло 35 человек.

Единственный случай смерти от пневмонии зафиксирован 15 апреля. А в ночь с 16 на 17 апреля стало известно о том, что посмертный тест на коронавирус оказался положительным.

Под наблюдением врачей находятся 1451 человек – все они либо прибыли из стран или регионов с неблагополучной эпидемической обстановкой, либо находились в контакте с заболевшими. В общей сложности коронавирус зафиксирован в семи районах региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Белова обратился к жителям после смерти пациентки с коронавирусом

17 апреля стало известно о первом случае смерти в Кузбассе пациента с коронавирусом. Глава Белова, где это случилось, обратился к жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции. (подробности)

У фельдшера из Кузбасса заподозрили коронавирус

Фельдшера из Прокопьевска экстренно госпитализировали в инфекционную больницу с высокой температурой. Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил глава города Андрей Мамаев. (подробности)

Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх благословил кузбассовцев оставаться в Пасхальную ночь дома. (подробности)

Более 8,7 тысячи тестов на коронавирус проведено в Кузбассе

В Кузбассе специалисты провели свыше 8,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этих целей создано четыре лаборатории. (подробности)

Обращение Сергея Цивилева: режим самоизоляции продлен, а пасхальные службы пройдут онлайн

Сергей Цивилев 16 апреля выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил о текущей ситуации в области в связи с коронавирусом, а также озвучил несколько важных решений. Главное - режим самоизоляции продлен до 26 апреля включительно. (подробности)

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 26 апреля

16 апреля Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлевается. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU