Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков
Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков. Напомним, накануне, после подтверждения диагноза у мысковчанина, на 14-дневный карантин закрыта Мысковская городская больница.
Глава Мысков, Евгений Тимофеев, рассказал о первом в городе выявленном случае заражения коронавирусом.
- Зараженный – муж мысковчанки, вернувшейся из Санкт-Петербурга. Он проходил лечение в Мысковской городской больнице, проведенный тест на коронавирус дал положительный результат, - сообщил глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев на сайте администрации.
Сейчас мужчина находился в инфекционной больнице города Новокузнецка. Все, кто с ним контактировал – в инфекционном отделении Мысковской городской больницы. Сама же больница переведена на особый режим работы и закрыта на 14-дневный карантин
- Карантинные мероприятия вводятся на Томь-Усинской ГРЭС. Ни о каком введении на территории города режима чрезвычайной ситуации, как многие пишут в социальных сетях, речь не идет, - особенно отметил Евгений Тимофеев. - Все ограничительные меры будут применяться в строгом соответствии с распоряжением губернатора о продлении режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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