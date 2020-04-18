2020-04-18T08:14:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков

После выявления у мужчины коронавируса на карантин закрыли больницу в Мысках
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Стало известно, как заболел коронавирусом житель МысковСтало известно, как заболел коронавирусом житель МысковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков. Напомним, накануне, после подтверждения диагноза у мысковчанина, на 14-дневный карантин закрыта Мысковская городская больница.

Глава Мысков, Евгений Тимофеев, рассказал о первом в городе выявленном случае заражения коронавирусом.

- Зараженный – муж мысковчанки, вернувшейся из Санкт-Петербурга. Он проходил лечение в Мысковской городской больнице, проведенный тест на коронавирус дал положительный результат, - сообщил глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев на сайте администрации.

Сейчас мужчина находился в инфекционной больнице города Новокузнецка. Все, кто с ним контактировал – в инфекционном отделении Мысковской городской больницы. Сама же больница переведена на особый режим работы и закрыта на 14-дневный карантин

- Карантинные мероприятия вводятся на Томь-Усинской ГРЭС. Ни о каком введении на территории города режима чрезвычайной ситуации, как многие пишут в социальных сетях, речь не идет, - особенно отметил Евгений Тимофеев. - Все ограничительные меры будут применяться в строгом соответствии с распоряжением губернатора о продлении режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заболевшие коронавирусом обнаружены в девяти городах Кузбасса
Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков
Еще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирус
Маленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялся
За неправильный подарок на День рождения кемеровчанин отправится в тюрьму
17 безработных предпенсионеров из Кузбасса досрочно вышли на пенсию
15-летнюю девушку изнасиловали на глазах друзей в Кузбассе
У фельдшера из Кузбасса заподозрили коронавирус
259 человек из окружения умершей пациентки из Кузбасса сдали тест на коронавирус
Глава Белова обратился к жителям после смерти пациентки с коронавирусом
Новую инфекционную больницу в Кузбассе построят за полгода
Ученые разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирус
Обругавший кузбасского мэра спортсмен-матерщинник заплатит штраф
На Пасху в Кемерове не будет дополнительных автобусов
Коронавирус зафиксировали уже в семи кузбасских территориях
Двое кузбассовцев вытащили женщину из горящего дома
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 17 апреля 2020 года составило 27 человек
Слухи о 400 больных коронавирусом распускала жительница Прокопьевска
Медики рассказали подробности о смерти пациентки с коронавирусом в Кузбассе
Храм и три больницы закрыты на карантин после смерти пациентки с коронавирусом в Кузбассе
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе
Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома
Вдова отсудила 370 тысяч у кузбасского предприятия за гибель супруга
В Кемерове приступили к нанесению дорожной разметки