Заболевшие коронавирусом обнаружены в девяти городах Кузбасса

18 Апр 2020 2020-04-18T08:56:42+03:00

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Список городов, где выявлен коронавирус, пополнился еще на два города. Стало известно, в каких городах зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Как оказалось, больше всего заболевших в Новокузнецке.

Из восьми новых случаев заболеваний коронавирусом, о которых стало известно 18 апреля, половина приходится на Новокузнецк. В целом же тесты на коронавирус оказались положительными у четверых жителей Новокузнецка, у двоих жителей Ленинска-Кузнецкого. По одному случаю в Кемерове и Белове.

На сегодняшний день больше всего случаев заболевания зафиксировано в Новокузнецке – 14 человек. В Кемерове – 12 заболевших, Двое – в Мариинске, по одному заболевшему выявлено в Топках, Прокопьевском районе, Мысках и Краснобродском. 18 апреля список городов, где выявлена коронавирусная инфекция, пополнили Белово с одним случаем заболевания и Ленинск Кузнецкий с одним случаем заболевания.

Всего же на 18 апреля тесты на коронавирус оказались положительными у 35 кузбассовцев. Шестеро из них выздоровели и выписаны из больницы, один человек скончался. 28 кузбассовцев сейчас находятся в инфекционных больницах Кузбасса. они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. кроме того, 1451 человек находится на самоизоляции в домашних условиях, в обсерваторах и больницах Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU