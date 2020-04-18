Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса
На автодороге, соединющей Юргу и Новосибирск, развернут второй пропускной пункт. Здесь всех въезжающих и покидающих регион на автомобилях проверяют, чтобы не допустить распространения коронавируса.
О начале работы второго пропускного пункта сообщил в социальных сетях глава Юргинского городского округа Алексей Фомин. Он отметил, что всех въезжающих и покидающих регион проверяют на наличие симптомов Covid-19: измеряют температуру, узнают о самочувствии, просят заполнить анкету, а также уточняют цель поездки.
Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса. ФОТО: страница Алексея Фомина в Инстаграм
- В журнал заносят данные о месте прибытия и контактные номера, выдают уведомление о мерах профилактики и ответственности. Если у человека повышенная температура, медики будут его сразу направлять на обследование, - отметил Алексей Фомин.
Это уже второй блок-пост, который начал действовать на границе Кузбасса. Первый открыт 15 апреля на границе Кузбасса и Алтая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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