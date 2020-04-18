2020-04-18T09:56:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса

Пропускной пункт развернут на подъезде к городу на трассе «Юрга - Новосибирск»
Екатерина РОМАНОВА
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Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса. ФОТО: страница Алексея Фомина в ИнстаграмЕще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса. ФОТО: страница Алексея Фомина в Инстаграм
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На автодороге, соединющей Юргу и Новосибирск, развернут второй пропускной пункт. Здесь всех въезжающих и покидающих регион на автомобилях проверяют, чтобы не допустить распространения коронавируса.

О начале работы второго пропускного пункта сообщил в социальных сетях глава Юргинского городского округа Алексей Фомин. Он отметил, что всех въезжающих и покидающих регион проверяют на наличие симптомов Covid-19: измеряют температуру, узнают о самочувствии, просят заполнить анкету, а также уточняют цель поездки.

Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса. ФОТО: страница Алексея Фомина в Инстаграм

Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса. ФОТО: страница Алексея Фомина в Инстаграм

- В журнал заносят данные о месте прибытия и контактные номера, выдают уведомление о мерах профилактики и ответственности. Если у человека повышенная температура, медики будут его сразу направлять на обследование, - отметил Алексей Фомин.

Это уже второй блок-пост, который начал действовать на границе Кузбасса. Первый открыт 15 апреля на границе Кузбасса и Алтая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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