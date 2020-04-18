2020-04-18T10:47:27+03:00
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Кузбассе

Два автомобиля столкнулись в городе Березовском
Екатерина РОМАНОВА
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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Березовский"Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Березовский"
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек и пострадали пятеро, произошло вечером 17 апреля на одной из улиц Березовского.

Сигнал о том, что на одной из улиц Березовского произошло ДТП, поступил в полицию в 21.30. На месте столкновения двух автомобилей, унесшего жизнь одного человека, работали инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Березовский.

По предварительным данным, за рулем автомобиля ВАЗ-21093 находился 22-летний водитель. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся в автомобилем Toyota Corolla.

- В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель иномарки, а также пассажиры обеих машин, в том числе трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

- Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков, - обращаются к кузбассовцам специалисты ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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