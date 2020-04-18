2020-04-18T11:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

На карантин из-за коронавируса в Новокузнецке закрыли детский дом и предприятие

Карантин будет действовать в течение 14 дней
Екатерина РОМАНОВА
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На карантин из-за коронавируса в Новокузнецке закрыли детский дом и предприятиеНа карантин из-за коронавируса в Новокузнецке закрыли детский дом и предприятиеФото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный межведомственный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщил новую информацию о карантине в Новокузнецк.

18 апреля стало известно о том, что на 14-дневный карантин закрывается МКОУ «Детский дом-школа №95», расположенная в Заводском районе Новокузнецка. Кроме того, на изоляцию направляются сотрудники предприятия ООО «Сибэнергомонтажизоляция». Предположительно, сотрудники этих учреждений вступали в контакт с носителем коронавирусной инфекции.

Напомним, на 18 апреля в Новокузнецке выявлено больше всего случаев заражения коронавирусом. Здесь тесты показали положительный результат у 13 человек, о четверых из которых стало известно в субботу. Из них 11 человек сейчас находятся в инфекционной больнице, двое уже выздоровели и выписаны.

Всего же на 18 апреля тесты на коронавирус оказались положительными у 35 кузбассовцев. Шестеро из них выздоровели и выписаны из больницы, один человек скончался. 28 кузбассовцев сейчас находятся в инфекционных больницах Кузбасса. они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. кроме того, 1451 человек находится на самоизоляции в домашних условиях, в обсерваторах и больницах Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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