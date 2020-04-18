18 Апр 2020 2020-04-18T11:48:49+03:00

На карантин из-за коронавируса в Новокузнецке закрыли детский дом и предприятие Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Оперативный межведомственный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщил новую информацию о карантине в Новокузнецк.

18 апреля стало известно о том, что на 14-дневный карантин закрывается МКОУ «Детский дом-школа №95», расположенная в Заводском районе Новокузнецка. Кроме того, на изоляцию направляются сотрудники предприятия ООО «Сибэнергомонтажизоляция». Предположительно, сотрудники этих учреждений вступали в контакт с носителем коронавирусной инфекции.

Напомним, на 18 апреля в Новокузнецке выявлено больше всего случаев заражения коронавирусом. Здесь тесты показали положительный результат у 13 человек, о четверых из которых стало известно в субботу. Из них 11 человек сейчас находятся в инфекционной больнице, двое уже выздоровели и выписаны.

Всего же на 18 апреля тесты на коронавирус оказались положительными у 35 кузбассовцев. Шестеро из них выздоровели и выписаны из больницы, один человек скончался. 28 кузбассовцев сейчас находятся в инфекционных больницах Кузбасса. они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. кроме того, 1451 человек находится на самоизоляции в домашних условиях, в обсерваторах и больницах Кузбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Белова обратился к жителям после смерти пациентки с коронавирусом

17 апреля стало известно о первом случае смерти в Кузбассе пациента с коронавирусом. Глава Белова, где это случилось, обратился к жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции. (подробности)

У фельдшера из Кузбасса заподозрили коронавирус

Фельдшера из Прокопьевска экстренно госпитализировали в инфекционную больницу с высокой температурой. Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил глава города Андрей Мамаев. (подробности)

Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх благословил кузбассовцев оставаться в Пасхальную ночь дома. (подробности)

Более 8,7 тысячи тестов на коронавирус проведено в Кузбассе

В Кузбассе специалисты провели свыше 8,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этих целей создано четыре лаборатории. (подробности)

Обращение Сергея Цивилева: режим самоизоляции продлен, а пасхальные службы пройдут онлайн

Сергей Цивилев 16 апреля выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил о текущей ситуации в области в связи с коронавирусом, а также озвучил несколько важных решений. Главное - режим самоизоляции продлен до 26 апреля включительно. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU