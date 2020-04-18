2020-04-18T11:57:44+03:00
Коронавирус Covid-19

До 358 человек увеличилось число кузбассовцев из окружения умершей пациентки

Стали известны результаты тестов контактировавших с женщиной
Екатерина РОМАНОВА
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До 358 человек увеличилось число кузбассовцев из окружения умершей пациенткиДо 358 человек увеличилось число кузбассовцев из окружения умершей пациенткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем 18 апреля областной штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщил результаты первых тестов на коронавирус. Их проводили 259 кузбассовцам, которые контактировали со скончавшейся пациенткой, у которой посмертный тест на коронавирус оказался положительным.

По данным областного штаба, на сегодняшний день получены результаты 254 тестов, которые накануне сделали контактировавшим со скончавшейся пациенткой.

- Все тесты показали отрицательный результат. Через 10 дней будет проведено повторное тестирование, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, стало известно, что число лиц в первом и втором круге, контактировавших со скончавшимся пациентом, увеличилось до 358. Каждому из новых контактов также сделают тесты на коронавирус. Сейчас этим кузбассовцам выданы предписания об обязательной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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