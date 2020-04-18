Какой будет погода на Пасху в Кузбассе

18 Апр 2020 2020-04-18T13:44:28+03:00

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В пятницу, 19 марта, в Кузбассе будет довольно тепло, осадков не ожидается. Но, несмотря на хорошую погоду и праздничный день, кузбассовцам лучше оставаться дома.

В ночь на 19 апреля в Кузбассе ожидается от ноля до -5 градусов. Местами будет немного теплее – 0…+5, а в Кемерове – до двух градусов тепла. Днем на территории Кузбасса температура воздуха будет держаться в пределах +16…+21 грасуда. Местами по северу региона будет несколько холоднее – лишь до +11, а в Кемерове столбики термометров будут держаться в пределах 16-18 градусов тепла.

День ожидается теплым, с переменной облачностью. Вероятность осадков невелика, а скорость восточного ветра при порывах может усиливаться до 13 метров в секунду.

Каким бы солнечным и теплым ни был воскресный праздничный день, кузбассовцам следует оставаться дома. К слову, все богослужения на Пасху в этом году проходят за закрытыми дверями, а увидеть службу в Знаменском соборе можно здесь. Освящение снеди на территориях храмов проводится не будет. Мирян призывают к самостоятельному освящению куличей и прочего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU