18 Апр 2020 2020-04-18T14:17:37+03:00

Женщину и трех детей спасли в Новокузнецке во время пожара Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Женщина и трое детей из-за начавшегося на первом этаже частного дома пожара оказались в ловушке. Они были на втором этаже и попросту не смогли спуститься вниз. На помощь им пришли пожарные.

Сигнал о том, что в частном доме на улице Саянской Новокузнецкого городского округа начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 23.56. об этом сообщили жильцы дома.

- На момент прибытия подразделений пожарной охраны в доме на первом этаже наблюдалось задымление. В результате чего, люди, находящиеся на втором этаже, самостоятельно покинуть дом не смогли и ожидали помощи на балконе, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Женщину и троих ее несовершеннолетних детей, которые находились на балконе, с помощью трехколенной лестницы спасли специалисты газодымозащитной службы. К счастью, скорая медицинская помощь никому из них не понадобилась.

В это же время пожарные обнаружили очаг возгорания – он возник на кухне на первом этаже.

- В результате огонь повредил межэтажную лестницу и стену на кухне на общей площади 2,5 квадратных метра. По предварительным данным специалистов, работающих на месте пожара, причиной возгорания могли стать нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - рассказали подробности в МЧС.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 00.34. При этом были задействованы 10 человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU