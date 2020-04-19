2020-04-19T04:18:18+03:00
Происшествия

Кузбассовец взял бесхозные трубы и попал под суд

Из-за неудачной подготовки к ремонту он может лишиться свобоыды на пять лет
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец взял бесхозные трубы и попал под судКузбассовец взял бесхозные трубы и попал под судФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Хозяйственный кузбассовец хотел сделать ремонт у себя в квартире, но вместо этого попал под суд. Он украл чужие металлопластиковые трубы.

36-летний житель Анжеро-Судженска зашел на территорию организации, уотрая, как он считал, уже давно не работает. Он все внимательно обследовал и в одном из помещений обнаружил металлопластиковые трубы. Мужчина посчитал, что они никому не нужны, вывез их к себе и спрятал в гараже. Горожанин посчитал, что будет уместно использовать эти трубы для ремонта квартиры.

Однако предприятие оказалось работающим, и пропажу труб быстро заметили. Директор компании обратился за помощью в полицию, и стражи порядка вскоре установили личность похитителя труб. Позже выяснилось, что ущерб от его действий составил порядка 85 тысяч рублей. Мужчина признался в том, что совершил, а трубы стражи порядка обнаружили в его гараже.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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