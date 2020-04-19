2020-04-19T05:02:50+03:00
Происшествия

В кемеровском Сосновом бору загорелась трава

Огонь тушили пожарные
Екатерина РОМАНОВА
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В кемеровском Сосновом бору загорелась трава. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"В кемеровском Сосновом бору загорелась трава. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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С приходом тепла в Кузбассе начался пожароопасный период. Увы, не все соблюдают запрет на разведения огня. Так, накануне горела трава в Сосновом бору.

Жители Кемерова сняли на фото последствия пожара, который начался в Сосновом гору. Здесь неизвестные подожгли траву. Был это умышленный поджог или случайность, пока не известно. Зато снимки с выжженной травой вызвали бурю возмущений.

Кемеровчане призывают друг друга быть осторожными на природе, не разводить костры, гасить сигареты.Многие подписчики пабликов, где появились снимки с места пожара, отметили, что сухая прошлогодняя трава в этом месте горит каждый год. Впрочем, большинство было возмущено и пожаром, и тем, что это случилось во время самоизоляции.

Напомним, в Кузбассе с 15 апреля действует противопожарный режим. В этот период штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются почти в два раза и могут достигать 400 тысяч рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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