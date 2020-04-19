2020-04-19T05:57:37+03:00
Общество

В Киселевске трое жителей сдали в пункт приема металла чужую «Газель»

Злоумышленники думали, что машина бесхозная
Ирина АВТУШКО
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В Киселевске трое жителей сдали в пункт приема металла чужую «Газель». Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Киселевске трое жителей сдали в пункт приема металла чужую «Газель». Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Киселевске трое мужчин украли чужую «Газель», думая, что машина бесхозная. Свою добычу они сдали в пункт приема металла.

О произошедшем полицейским рассказал местный житель. Как выяснилось, «Газель» долгое время находилась в неисправном состоянии, и хозяин оставил ее на парковке одного из домов под присмотром знакомого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей. Один из них проживал в доме, во дворе которого стоял грузовик.

-Заметив, что машиной никто не пользуется, злоумышленник предположил, что она бесхозная, и предложил своим приятелям похитить ее. Подельники на эвакуаторе доставили автомобиль в пункт приема металла, где он был разобран на запчасти и теперь не подлежит восстановлению, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сумма причиненного владельцу ущерба составила 100 тысяч рублей. Сейчас в отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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